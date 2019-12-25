Роскачество рассказало об уязвимостях "умных" устройств

Например, в 2018 году специалисты обнаружили уязвимость в умной розетке, позволяющей удаленно взять устройство под контроль и войти в домашнюю сеть.

"Умный дом" – система устройств, способных общаться через интернет с владельцем и между собой, выполнять действия и решать определенные повседневные задачи без участия человека. Специалисты Роскачества предупреждают, что умные устройства являются целью хакеров.

Например, в 2018 году специалисты обнаружили уязвимость в умной розетке, позволяющей удаленно взять устройство под контроль и войти в домашнюю сеть, а также выполнить произвольный код. В прошлом году несколько уязвимостей было найдено в системе управления умным домом Zipato. С помощью этой системы преступник может открыть дверь в дом. В этом году исследователи Check Point обнаружили уязвимость в "умных" лампочках: через нихможно было получить доступ к сети Wi-Fi.

Чтобы защитить "умный дом", специалисты советуют использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию, также не помешает и антивирус. Также в доме советуют использовать несколько маршрутизаторов.

Ранее Роскачество проверило фитнес-браслеты.

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