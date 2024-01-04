Петербурженка попала в больницу после пожара в квартире на Демьяна Бедного

Загорелась трёхкомнатная квартира площадью 60 кв. метров.

Пожар произошел днем 26 октября в Калининском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС,

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 13:34. Спасатели выехали на улицу Демьяна Бедного. Выяснилось, что в доме загорелась трехкомнатная квартира площадью 60 кв. м. Огонь охватил часть обстановки в комнатах. Общая площадь пожара составила 12 кв. м.

В результате инцидента пострадала женщина. Медики её госпитализировали, уточнили в ведомстве. Для тушения привлекли 14 спасателей и три единицы техники. Пожарные ликвидировали возгорание за 20 минут. Причины пожара устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Колпинском районе женщина погибла в квартире, где огонь охватил двухметровую комнату.

Фото: Piter.TV