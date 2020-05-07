Эксперты изучили характеристики десяти популярных продуктов.

Роскачество проверило фитнес-браслеты. Об этом эксперты рассказали на официальном сайте ведомства. Специалисты объяснили, что протестировали десять моделей популярных фитнес-браслетов. После испытаний оказалось, что шесть образцов некорректно показывают число пройденных шагов.

Отдельные аппараты могут считать за шаги колебания на запястье при уборке помещения, перелистывании страниц и во время выполнения другой работы. Ни один браслет не ошибся в показателях только во время бега.

При подсчете расстояния лучший показатель дали фитнес-браслеты, в которых установлен датчик GPS. У тех устройств, которые опирались исключительно на шагомер, функция иногда барахлила. Опция переставала работать при беге.

У некоторых браслетов возникли перебои во время работы с сервисом частоты сердечного ритма. Близкие к реальности результаты показали лишь четыре устройства. Остальные ошибались в показателях достаточно сильно. У двух образов датчики вообще не работали. Лучше всего ритм сердца фитнес-браслеты определяют во время езды на велосипеде, а хуже всего - во время легкой активности или в состоянии покоя.

В сфере безопасности данных эксперты Роскачества не нашли проблем. Все браслеты получили положительную оценку приложений. Однако специалисты считают, что по сравнению со смарт-часами фитнес-браслеты сделаны из менее качественных материалов. Три образца поцарапались во время тестов.

Роскачество проверило средства для мытья посуды.

Видео: Youtube/HONOR