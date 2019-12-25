Показатели сравнили с прошлым рейтингом.

Роскачество проверило средства для мытья посуды. Специалисты рассказали, что качество продукции заметно ухудшилось по сравнению с прошлыми тестами. Эксперты оценили товар семи торговых марок по 18 показателям качества и безопасности.

В Роскачестве объяснили, что топ-десять из прошлого списка покинули два производителя. Лидирующее средство для мытья посуды сдало свои позиции. Оно стало хуже справляться с загрязнениями. Также снизилось качество продукции еще трех торговых марок. В двух образцах товара специалисты зафиксировали повышенное количество микроорганизмов. Это является прямым нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

В Роскачестве пояснили, что микроорганизмы могут оказаться в моющем средстве из-за неправильного изготовления. Например, это происходит при использовании загрязненной воды, а также из-за недостаточной очистки воздуха, несоблюдения санитарных требований.

Роскачество составило рейтинг приложений доставки еды.