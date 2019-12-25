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Роскачество составило рейтинг приложений доставки еды
Сегодня, 14:02
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nastya960

Роскачество составило рейтинг приложений доставки еды

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Приложения оценивали по 43 критериям.

Специалисты Роскачества  оценили приложения по доставке готовой еды. Эксперты делали заказы в популярных приложениях и оценивали их по 43 критериям. В Роскачестве оценивали удобство пользования программой, надежность, безопасность.

Одним из пунктов проверки была оплата заказа. Все приложения передают платежные данные с использованием платежных шлюзов, а это дает высокую степень шифрования и защиты. Высший балл по данному критерию получили 88% приложений.

Также ни в одном приложении не оказалось рекламы. Поиск блюд через строку поиска возможен в 44% приложений, также имеются и релевантные подсказки. Лучшим приложением по совокупности всех критериев признали "Якиторию".

Роскачество выяснило предпочтения россиян в еде на самоизоляции.

Фото: Piter.TV 

Теги: доставка еды, рейтинг, роскачество
Категории: Лента новостей,

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