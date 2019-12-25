В ведомстве узнали, от чего чаще всего отказываются потребители во время коронавируса.

Роскачество выяснило предпочтения россиян в еде на самоизоляции. Исследование проводилось совместно с компанией Online Market Intelligence. Специалисты определили, что чаще всего жители страны в условиях коронавируса предпочитают отказываться от вредных продуктов питания.

Алкоголь, сладости и колбасные изделия стали лидерами с точки зрения потери интереса к этой продукции со стороны потребителей прокомментировали эксперты

Аналитики заявили, что 45% населения решило отказаться от алкоголя, еще 38% - от кондитерских изделий, а 35% - от деликатесов и колбасных изделий. Чаще всего от этих категорий отказываются люди пожилого возраста От алкогольных напитков (67%) и сладкого (56%) себя сдерживают больше всего люди, старше 55 лет.

Роскачество рассказало, что в 57% случаях россияне выбирают те же продукты питания, что и до пандемии коронавируса. Еще 27% делают свой выбор исходя из стоимости продуктов. Для жителей Южного федерального округа особенно характерен отказ от рыбы (39%) и сыра (32%). На Северном Кавказе люди меньше остальных регионов отказываются от покупки свежих овощей (6%).

Роскачество обнаружило в чипсах кадмий, мышьяк и пестициды.