Роскачество объяснило, что имбирь и чеснок не помогут от коронавируса

Традиционные методы лечения не эффективны по сравнению с противовирусными препаратами.

Роскачество объяснило, почему имбирь и чеснок не помогут от коронавируса. В ведомстве напомнили, что эти продукты можно считать влияющими на состояние общего иммунитета. Однако они не оказывают эффективного воздействия на COVID-19, в отличие от противовирусных препаратов. Ранее соответствующее заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко.

В Роскачестве напомнили, что представители Всемирной организации здравоохранения не получили никаких доказательств действенности чеснока или имбиря против коронавируса. Специалисты заметили, что избегать вирусов можно двумя способами. Первый включает в себя соблюдение дистанции, а также исключение контактов с другими людьми. Второй способ говорит о прививке против вируса.

Роскачество отметило, что от коронавируса также не помогут эфирные масла. Для отдельных категорий людей они вообще считаются противопоказаниями. Масла могут вызывать кожную сыпь и даже затрудненное дыхание.

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