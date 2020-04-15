Врач рассказала, кому нельзя есть имбирь. Об этом журналистам "Аиф" рассказала представитель Национального общества диетологов Ольга Деккер. Специалист помнила, что употреблять имбирь не рекомендуется людям, у которых диагностированы проблемы с ЖКТ. Этот продукт способен вызывать сильное раздражение желудка, а также спровоцировать обострение язвы и гастрита.
Ольга Деккер напомнила, что имбирь окажется бесполезным для тех людей, рацион которых содержит низкое количество белка. Это связано с тем, что в организме белки выступают в качестве "транспорта" полезных веществ. При дефиците белков любые полезные свойства продуктов становятся бессмысленными.
Если белка нет, пища неполноценная, человек скудно питается, ест чипсы и шоколад, потом запивает дорогущим имбирем и думает, что он сделал профилактику, это бессмысленно
прокомментировала диетолог
Для укрепления иммунитета вместо имбиря специалист советует уделять внимание рациону питания, а также поддержанию водного баланса организма.
После визита антимонопольщиков в Ленобласти упали цены на лимоны и имбирь.
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Обсуждение ( 0 )
В Петергофе,ул.Братьев Горкушенко,дом 5 к1,в магазине Дикси имбирь стоит 999руб за килограмм(14.04.2020).Это нормально?????