Имбирь может нанести вред здоровью для определенной категории людей.

Врач рассказала, кому нельзя есть имбирь. Об этом журналистам "Аиф" рассказала представитель Национального общества диетологов Ольга Деккер. Специалист помнила, что употреблять имбирь не рекомендуется людям, у которых диагностированы проблемы с ЖКТ. Этот продукт способен вызывать сильное раздражение желудка, а также спровоцировать обострение язвы и гастрита.

Ольга Деккер напомнила, что имбирь окажется бесполезным для тех людей, рацион которых содержит низкое количество белка. Это связано с тем, что в организме белки выступают в качестве "транспорта" полезных веществ. При дефиците белков любые полезные свойства продуктов становятся бессмысленными.

Если белка нет, пища неполноценная, человек скудно питается, ест чипсы и шоколад, потом запивает дорогущим имбирем и думает, что он сделал профилактику, это бессмысленно прокомментировала диетолог

Для укрепления иммунитета вместо имбиря специалист советует уделять внимание рациону питания, а также поддержанию водного баланса организма.

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