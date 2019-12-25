Врач выделил три составляющих правильного рациона мужчины.

Диетолог назвал самые полезные для мужчин продукты. Информацией поделился доктор медицинских наук Алексей Ковальков в интервью для YouTube-проекта "А поговорить?".

По сведениям от врача, основными составляющими мужского рациона питания должны быть белки, клетчатка, а также животные жиры. На первое место диетологи ставят белковую пищу. На второй позиции по важности располагаются животные жиры. Эксперт напомнил, что именно из них состоят мужские половые гормоны.

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Алексей Ковальков добавил, что мужчины чувствуют, что для здоровья им необходимы животные жиры, поэтому у них "кусок сала или свинины изо рта не отожмешь". На третьем месте по важности в рационе специалист назвал клетчатку. Она незаменима и отвечает в организме за чувство насыщения.

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Фото и видео: YouTube/"А поговорить?"