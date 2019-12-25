Специалисты проверили образцы картофельных и свекольных чипсов.

Роскачество обнаружило в чипсах кадмий, мышьяк и пестициды. Об этом представители организации рассказали на собственном сайте. Специалисты пояснили, что выявили потенциально опасные вещества в картофельных и свекольных чипсах. Испытания проводились по 54 показателям безопасности для потребителя и качества продукта. Образцы проведены на наличие 420 пестицидов.

Остаточные следы хлорпрофама были выявлены в продукции девяти торговых марок, имидаклоприда – в двух, пропамокарба – в двух, пиримифос-метила – также в двух прокомментировали в Роскачестве

В Роскачестве заметили, что пестициды в чипсы могли попасть исключительно через основное сырье - корнеплоды и злаковые культуры. Эксперты добавили, что наличие канцерогенного вещества акриламид в избыточном количестве найдено лишь в одном образце. Акриламид образуется при жарке продукта.

Ни в одном образце чипсов Роскачество не обнаружило кишечные палочки, золотистого стафилококка, дрожжей и плесеней. В ряде продукции ученые нашли усилители вкуса, которых не были заявлены производителем на упаковке. Один продукт содержал повышенное количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

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