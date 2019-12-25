В Роскачестве рассказали, как правильно хранить продукты в холодильнике

Эксперты пояснили основные правила для хранения продуктов в домашних условиях.

В Роскачестве рассказали, как правильно хранить продукты в домашнем холодильнике. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте организации. Эксперты советуют держать продукты в закрытых упаковках или под закрытыми крышками. Это позволит избежать проникновения одних запахов в другие. Быстрее всего запахи вписывают сливочное масло, сыр и яйца. В случае порчи продукта споры плесени не смогут разлететься по холодильнику.

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Продукты с запахом следует переместить на отдельную полку. Готовые блюда не стоит хранить рядом с сырыми полуфабрикатами или мясом. Скоропортящиеся продукты лучше не держать на дверце холодильника. В частности, вглубь холодильника следует поставить творог, охлажденное мясо. Однако эти продукты не стоит держать в морозилке.

Для того, чтобы избежать металлического привкуса, следует поместить содержимое консервных банок в отдельную посуду. Так можно избежать окисления поверхности банки после вскрытия. Яйца нужно держать отдельно в закрытой упаковке, а перед употреблением - мыть. Яйца с трещинками лучше всего использовать сразу, чтобы там не размножались микробы.

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