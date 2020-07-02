Роскачество рассказало о новых правилах маркировки питьевой воды

С 1 июля завершился переход к новому техническому регламенту ЕАЭС.

Роскачество рассказало о новых правилах маркировки упаковки питьевой воды. Новые требования необходимо соблюдать производителям продукта в связи с техническим регламентов по безопасности ЕАЭС. Согласно документу, сведения на этикетке должны содержать наименование, происхождение воды, а также способ ее обработки. Переходный период к обновленному техрегламенту завершился 1 июля 2020 года.

Согласно ЕАЭС, упакованная питьевая вода разделяется на такие категории: природная минеральная (столовая, лечебно-столовая и лечебная), а также на купажированную, обработанную, природную, питьевую воду для детского питания и искусственно минерализованную.

С 1 июля производители больше не смогут использовать в названии воды географические названия, если они не имеют на это оснований. Название воды может представлять собой наименование поселения, местности или природных условий, определяемых свойствами продукта. Условием станет тот факт, что вода добывается в пределах обозначенного объекта. При маркировке специалисты должны указать номер скважины, указание месторождения или название источника. Для обработанной воды следует указать сведения о способе обработки и методе обеззараживания.

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Видео: YouTube / Компания Coca-Cola Россия