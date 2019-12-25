Нутрициолог назвала категории граждан, который могут пострадать от употребления черешни.

Врач рассказала, кому нельзя есть черешню. Об этом нутрициолог Ольга Деккер рассказала в интервью для "АиФ". Член Национального общества диетологов объяснила журналистам, что следует отказаться от употребления черешни сладких сортов людям с диабетом. Аллергикам не стоит есть черешню с ярко окрашенными ягодами.

У детей, особенно в маленьком возрасте, в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания Ольга Деккер, нутрициолог

Эксперт рекомендует давать детям не больше нескольких ягод черешни в день. Чрезмерное употребление данной ягоды может привести ребенка к газообразованию и вздутию живота.

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