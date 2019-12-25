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Роскачество рассказало, как выбрать черешню
Сегодня, 12:27
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lesjasap

Роскачество рассказало, как выбрать черешню

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Эксперты дали советы по выбору качественной черешни.

Роскачество рассказало, на что нужно обратить внимание при выборе черешни. Эксперты объяснили, что в первую очередь покупателям следует обращать внимание на состояние черешков ягод. Роль играет их наличие и цвет.  

Во время хранения они первыми высыхают и меняют цвет с зеленого на коричневый. Если черешки побурели и высохли, значит черешня долго хранилась и уже не будет такой сочной и полезной, как свежая

специалисты Роскачества

Плоды черешни должны не должны быть засохшими, сморщенными, поврежденными, побитыми,лопнувшими, подгнившими или заплесневевшими. Размер плодов не влияет на вкус ягоды. Неравномерный окрас плодов может говорить о том, что ягода невысокого качества. 

Напомним, что хранить черешню рекомендуется в холодильнике. Эксперты советуют исключить контакт плодов с избыточной влагой. Перед употреблением ягоды ее следует промыть в теплой воде.

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Теги: роскачество, черешня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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