Эксперты дали советы о том, как избежать заражения "продуктовыми" бактериями.

Роскачество рассказало о бактериях, вызывающих пищевые отравления. Употребление некачественных продуктов может привести к диарее, брюшному тифу, вызвать поражения опорно-двигательного аппарата и инвалидность.

Эксперты напомнили, что опасные патогены (сальмонелла) могут содержаться яйцах, молоке, мясе, воде. В молоке, сыре, твороге, брынзе, кумысе и мясе может находиться такая бактерия как бруцелла. Все патогены погибают при нагревании от 56 градусов Цельсия. Кишечная палочка встречается в сырых овощах, фруктах, зелени, мясе и мясных полуфабрикатах, молоке и молочных продуктах. Этот патоген погибает при нагревании до 60 градусов по Цельсию.

Встретить паразитические черви анизакиды (гельминты) можно в плохо просоленной сельди, сырой рыбе (например, хеке, минтае), ракообразных и моллюсках. Эти бактерии уничтожаются во время заморозки и термической обработке. Нарушение технологического режима может сказаться на развитии клостридий, которые обычно растут на продуктах с высоким содержанием крахмала или белка (мясных и бобовых). Эти бактерии погибают только при неоднократной пастеризации.

В Роскачестве рекомендуют не пить воду из открытых источников, в также не употреблять бифштексы с кровью, сырое и парное молоко, плохо прожаренную глазунью, не пить сырые яйца. Продукты должны проходить через термическую обработку. Сырье для заготовок следует тщательно промывать, стерилизовать и хранить в холодильнике.

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Видео: Youtube/ Body Like