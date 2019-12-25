Эксперты не рекомендуют выпускникам школ пользоваться услугами на сайтах с "правильными ответами".

В Роскачестве предупредили о мошенниках на сайтах с ЕГЭ. Эксперты оценили качество российских сайтов, пабликов и каналов в социальных сетях, которые предоставляют услуги платных "правильных" ответов на Единый государственный экзамен. По мнению профильного ведомства, организацией подобных услуг занимаются злоумышленники, которые рассчитывают выманить у выпускников школ деньги. В Роскачестве отметили, что за все время существования ЕГЭ на территории РФ ни разу не была обнаружена утечка на сторонние сайты.

Это говорит о том, что ответов на ЕГЭ в интернете вы не найдете! сотрудники Роскачества

В ведомстве добавили, что мошенники часто предлагают школьникам "фейковые" отзывы и чеки от "довольных клиентов". Это притупляет внимательность покупателей, после чего они начисляют оплату преступникам. Затем аккаунт выпускника добавляется в черный список, а аккаунт продавца удаляется.

Кравцов заявил, что изменений в ЕГЭ в этом году не будет.