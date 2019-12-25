Единственное изменение — усиление мер защиты из-за пандемии коронавируса.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что изменений в ЕГЭ в этом году не будет. По его словам, система единого государственного экзамена в стране устоялась.

По его словам, единственное изменение в этом году по части ЕГЭ — усиление мер защиты из-за пандемии коронавируса.

Ранее Рособрнадзор еще не принял решение о тестировании на COVID-19 перед ЕГЭ. Также Минобрнауки обозначило сроки подачи документов на поступление в вузы. Абитуриенты смогут подавать документы для поступления в высшие учебные заведения с 20 июня по 17 августа.Срок начала приёмной программы — такой же, как и в прошлом году. Отличием 2020 года стало то, что подать документы можно ещё до сдачи единого госэкзамена.