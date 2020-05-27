Подать документы можно ещё до сдачи единого госэкзамена.

Минобрнауки обозначило сроки подачи документов на поступление в вузы. О них рассказал министр образования и науки России Валерий Фальков в эфире "Первого канала".

По его словам, абитуриенты смогут подавать документы для поступления в высшие учебные заведения с 20 июня по 17 августа. Фальков отметил, что срок начала приёмной программы — такой же, как и в прошлом году. Отличием 2020 года стало то, что подать документы можно ещё до сдачи единого госэкзамена.

Отметим, что ЕГЭ в этом году будут сдавать только те выпускники школ, которые планируют поступать в Высшие учебные заведения. 29 и 30 июня в России проведут пробные ЕГЭ.

Ранее мы публиковали расписание ЕГЭ 2020: основной и дополнительный этап сдачи.

Видео: kremlin.ru