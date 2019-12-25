Расписание ЕГЭ 2020: основной и дополнительный этап сдачи

Первый экзамен начнется 3 июля.

Основная волна ЕГЭ в России стартует не в июне, как было сказано ранее, а в июле. В июне, 29 и 30 числа пройдут лишь предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников. Основной этап начнется только в июле.

3 июля – ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля – ЕГЭ по русскому языку.

10 июля – по профильной математике.

13 июля – по истории и физике.

16 июля – по обществознанию и химии.

20 июля – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам кроме русского и иностранных языков) и 25 июля – по всем предметам.

Дополнительный период проведения ЕГЭ 2020

Этот период предусмотрен для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены в основной период.

3 августа – ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам

5 августа – ЕГЭ по русскому языку

7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа – резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. Всех аттестуют на основании текущих оценок, аттестаты школьники получат без сдачи экзаменов.

Piter.TV узнал мнение 11-классников и учителей о переносе ЕГЭ и отмене выпускных.

Фото: ВК/ Подготовка к ЕГЭ