Решение не принято до сих пор.

Рособрнадзор еще не принял решение о тестировании на COVID-19 перед ЕГЭ, данный вопрос прорабатывается. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Решение пока не принято. пресс-служба Рособрнадзора

Напомним, что в России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что перед проведением ЕГЭ нужно сделать подготовительную работу — проверить все информационные системы, видеонаблюдение. Нужно оценить работу сканеров и печатей. Понятие "пробный экзамен", заверил Кравцов, внесут в нормативную базу. С третьего июля стартуют единые государственные экзамены по географии, литературе, информатике и другим предментам.

Видео: YouTube / Совет Федерации