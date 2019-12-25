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Рособрнадзор еще не принял решение о тестировании на COVID-19 перед ЕГЭ
Сегодня, 12:33
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matveyvn

Рособрнадзор еще не принял решение о тестировании на COVID-19 перед ЕГЭ

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Решение не принято до сих пор.

Рособрнадзор еще не принял решение о тестировании на COVID-19 перед ЕГЭ, данный вопрос прорабатывается. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Решение пока не принято.

пресс-служба Рособрнадзора

Напомним, что в России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что перед проведением ЕГЭ нужно сделать подготовительную работу — проверить все информационные системы, видеонаблюдение. Нужно оценить работу сканеров и печатей. Понятие "пробный экзамен", заверил Кравцов, внесут в нормативную базу. С третьего июля стартуют единые государственные экзамены по географии, литературе, информатике и другим предментам.

Видео: YouTube / Совет Федерации

Теги: его, рособрнадзор, тесты на коронавирус, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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