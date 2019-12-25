Рособрнадзор еще не принял решение о тестировании на COVID-19 перед ЕГЭ, данный вопрос прорабатывается. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Решение пока не принято.
пресс-служба Рособрнадзора
Напомним, что в России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что перед проведением ЕГЭ нужно сделать подготовительную работу — проверить все информационные системы, видеонаблюдение. Нужно оценить работу сканеров и печатей. Понятие "пробный экзамен", заверил Кравцов, внесут в нормативную базу. С третьего июля стартуют единые государственные экзамены по географии, литературе, информатике и другим предментам.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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