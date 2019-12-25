Понятие "пробный экзамен" внесут в нормативную базу.

В России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире "России-24".

По его словам, пробные экзамены следует провести, чтобы настроить систему.

Чтобы экзамен прошёл без сбоев. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

Он отметил, что решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Кравцов добавил, что учителя только сейчас начинают выходить из отпусков.

Министр рассказал, что перед проведением ЕГЭ нужно сделать подготовительную работу — проверить все информационные системы, видеонаблюдение. Нужно оценить работу сканеров и печатей.

Понятие "пробный экзамен", заверил Кравцов, внесут в нормативную базу. С третьего июля стартуют единые государственные экзамены по географии, литературе, информатике и другим предментам.

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