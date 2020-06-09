Эксперты дали советы по безопасному похудению.

В Роскачестве рассказали, как избавиться от лишнего веса после карантина. Эксперты дали рекомендации по избавлению от лишний кг. Для безопасного похудение специалисты советуют снизить количество потребляемых калорий на 15-30 процентов. При отсутствии физической нагрузки калорийность ежедневного рациона можно уменьшить на 200-300 килокалорий.

В Роскачестве отметили, что вернуться в нормальную форму организму поможет правильный режим питания. Завтрак необходимо употреблять в первый час после пробуждения. Промежуток между приемами пищи должен составлять около 3,5-4 часов. Ужинать следует за 3-4 часа до сна.

Эксперты напомнили о правиле тарелки. Оно гласит о том, что половину блюда должны занимать овощи, четверть - нежирный белок, а остальное - медленные углеводы. Быстрые углеводы рекомендуется полностью исключить из рациона питания. В течение дня рекомендовано съедать три порции овощей и две порции фруктов.

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Видео: YouTube / Клиника коррекции веса доктора Ковалькова