В Роскачестве назвали наиболее безопасный в России продукт

Лидером списка стала водка.

В Роскачестве назвали самые безопасные и опасные продукты в России. По итогам собственных исследований специалисты определили, что самыми безопасными продуктами в РФ являются водка и растительное масло, а самыми опасными - свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк.

В топ-пять безопасных продуктов для организма человека также попали сушки (81,8%), гречневая крупа (72,2%), сметана (72%). Лидером списка стала водка, процент безопасный торговых марок в данной категории товаров составляет 97,9%. На второй позиции - нерафинированное подсолнечное масло с 88,2% по показателю безопасности.

Опасаться российским покупателям следует свиного шашлыка. Эксперты признали безопасными всего 37,5% от проверенных торговых марок, глазированных сырков (36,8%), коньяка (34%), сервелата (27,7%) и сухих завтраков (27%).

В Роскачестве назвали лучшую сметану.