Роскачество назвало самые качественные российские товары

Товары из России поставляют за рубеж, где они конкурируют с иностранными.

Глава Роскачества Максим Протасов назвал самые качественные российские товары. Об этом сообщила "РГ", ссылаясь на слова чиновника.

Глава ведомства сообщил, что в РФ производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Помимо этого Россия делает "отличное" растительное масло и продукты из зерна и муки".

Протасов также добавил, что российское мясо премиум-класса продают в Латинскую Америку, а отечественный круглый рис является конкурентом США на рынке.

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