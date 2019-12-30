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Роскачество назвало самые качественные российские товары

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Товары из России поставляют за рубеж, где они конкурируют с иностранными.

Глава Роскачества Максим Протасов назвал самые качественные российские товары. Об этом сообщила "РГ", ссылаясь на слова чиновника.

Глава ведомства сообщил, что в РФ производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Помимо этого Россия делает "отличное" растительное масло и продукты из зерна и муки".

Протасов также добавил, что российское мясо премиум-класса продают в Латинскую Америку, а отечественный круглый рис является конкурентом США на рынке.

Видео: YouTube / Наука 2.0

Теги: продовольственный рынок, роскачество, российские товары
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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