Роскачество назвало самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов назвал самые качественные российские товары. Об этом сообщила "РГ", ссылаясь на слова чиновника.
Глава ведомства сообщил, что в РФ производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Помимо этого Россия делает "отличное" растительное масло и продукты из зерна и муки".
Протасов также добавил, что российское мясо премиум-класса продают в Латинскую Америку, а отечественный круглый рис является конкурентом США на рынке.
Видео: YouTube / Наука 2.0
Обсуждение ( 0 )