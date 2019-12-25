В Роскачестве назвали лучшую сметану

Пять из семи образцов сметаны успешно прошли требования безопасности и качества.

В Роскачестве назвали лучшую российскую сметану. Эксперты оценили товар с 20-процентной жирностью от семи российских брендов. Исследование основывалось на изучении потенциально опасных веществ в продукции. Особое внимание уделялось наличию свинца, кадмия, мышьяка и ртути, а также органолептическим показателям.

Лабораторные испытания показали, что пять из семи образов российских брендов сметаны соответствуют требованиям к безопасности и качеству. Успешно тестирование прошла продукция "Пестравки", "Ростагроэкспорта", "36 копеек", "Простоквашино" и "Вологодского лета".

В сметане марки "Благода" представители Роскачества нашли большое количество растительных жиров, дрожжей и антибиотиков. Из-за этого данный образец был дисквалифицирован из рейтинга. Напомним, что при предыдущем исследовании именно данный бренд стал лидером списка по показателям. В "Домике в деревне" специалисты обнаружили антибиотик (хлортетрациклин).

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку.