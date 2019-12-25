Еще в одном образце обнаружена сальмонелла.

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку. Об этом сообщили специалисты ведомства на официальном сайте. Эксперты объяснили, что провели исследование повторно. Его результаты оказались хуже, чем до этого. Во всех семи торговых марок оказались выявлены нарушения.

Продукция брендов "Белорусские", "Бульмени", "Ложкарев", "Останкинские традиционные пельмени", "Сибирская коллекция", "Стародворье" и "Цезарь" не соответствует техническому регламенту. Во всех образцах специалисты нашли кишечную палочку, а в "Сибирской коллекции" - к списку добавилась еще и сальмонелла. В пельменях марок "Ложкарев" и "Останкинские традиционные" оказалось меньше белка, чем производитель указал на этикетке.

В Роскачестве напомнили, что в прошлом исследовании пельменей эксперты нашли только в одном образце антибиотики, а также превышения по количеству микроорганизмов.

Названы продукты для укрепления иммунитета.