Диетолог призывает в мае есть клубнику, зелень и редис.

Названы продукты для укрепления иммунитета. Об этом журналистам агентства "Москва" рассказала главный внештатный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова. По словам врача, помочь укрепить иммунную систему организма поможет употребление раннего редиса, клубники, а также свежая зелень.

Эксперт напомнила, что в России с середины мая начнется сезон свежей зелени, клубники и редиса. Употребление в пищу петрушки поможет организму получить витамины A, E и группы B, минералы и клетчатку. Диетолог рассказала, что петрушка содержит в четыре раза больше витамина С, чем лимон. Большое количество клетчатки содержится в редисе, свекле и белокочанной капусте. Она позволяет регулировать липидный обмен.

Чуть горький, острый вкус редису придает содержащиеся в нем горчичное масло, которое оказывает местный противовоспалительный эффект в ротовой полости и стимулирует аппетит прокомментировала Антонина Стародубова

Врач заметила, что в 150 граммах клубники содержится среднесуточная доза витамина С для человека. Также в данной ягоде содержится витамин В9, магний, цинк, фолиевая кислота и салицилаты. Последние имеют противовоспалительное действие.

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