Врач объяснила, какие продукты помогут организму во время самоизоляции.

Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала диетолог из первой поликлиники управделами президента РФ Вера Шарошкина. По словам специалиста, в условиях распространения коронавируса организму человека могут помочь простокваша, чайный гриб, зелень, квашеная капуста и печень трески.

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Диетолог напомнила, что квашеная капуста богата витамином С, а печень трески - кислотами, витаминами А и D, а также медью. Она рекомендовала ежедневно добавлять петрушку, укроп и лук в блюда. Вера Шарошкина. заявила о необходимости мыть фрукты и овощи перед употреблением, а зелень замачивать в течение 15 минут.

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