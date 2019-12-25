Креветки Polar premium и "Каждого дня" содержат мышьяка больше допустимых показателей.

Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок. Об этом специалисты ведомства рассказали на официальном сайте. В сообщение экспертов указано, что продукция торговых марок Polar premium и "Каждый день" содержит мышьяк в количестве, которое превышает допустимые нормы. Образцы бренда "Каждый день" также имеют в составе следы антибиотика хлорамфеникола (левомицетина).

Специалисты рассказали, что в исследовании семи марок креветок не было выявлено превышений по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия). Ученые остались довольны микробиологическими показаниями. В продукции одного из брендов содержалось большее количество влаги, чем было заявлено.

Названы продукты для укрепления иммунитета.