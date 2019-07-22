Раскрыта опасность "передозировки" мороженого. Об этом журналистам ТАСС рассказал врач высшей категории Владимир Зайцев. Специалист отметил, что употреблять данный продукт на ежедневной основе "точно нельзя".
Норма для взрослого человека — это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи
Владимир Зайцев, врач
Специалист добавил, что при "передозировке" холодного угощения у человека может проявиться фарингит, вспышка ангины, ларингит, риносинусит и другие заболевания ЛОР-органов. По словам эксперта, к мороженому следует относиться как к опасному продукту.
Медик рекомендует есть мороженое с горячим чаем, чтобы минимизировать риски воспаления горла. Он советует отдавать предпочтение не пролбиру, а фруктовому льду.
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