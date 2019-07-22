Медик объяснил, почему нельзя есть мороженое в больших количествах.

Раскрыта опасность "передозировки" мороженого. Об этом журналистам ТАСС рассказал врач высшей категории Владимир Зайцев. Специалист отметил, что употреблять данный продукт на ежедневной основе "точно нельзя".

Норма для взрослого человека — это два мороженых в неделю, при условии, что мы находимся не в условиях жаркого климата Крыма или Сочи Владимир Зайцев, врач

Специалист добавил, что при "передозировке" холодного угощения у человека может проявиться фарингит, вспышка ангины, ларингит, риносинусит и другие заболевания ЛОР-органов. По словам эксперта, к мороженому следует относиться как к опасному продукту.

Медик рекомендует есть мороженое с горячим чаем, чтобы минимизировать риски воспаления горла. Он советует отдавать предпочтение не пролбиру, а фруктовому льду.

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