Страх потребителей по поводу обработки курицы препаратами, содержащими хлор, оправдался.

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования. Об этом сказано в официальном сообщении ведомства.

Эксперты проверили 15 наименований куриного филе — 13 из России, 2 из Белоруссии. Они оценивали уровень антибиотиков и гормонов роста в продукте, а также наличие влагоудерживающих компонентов, микробиологическую безопасность, пищевую ценность. Цена за упаковку варьировалась от 225 до 350 рублей.

Специалисты пришли к выводу, что страх потребителей по поводу обработки курицы препаратами, содержащими хлор, оправдался. Их обычно используют, чтобы скрыть первоначальные признаки порчи продукта и устранить неприятные запахи. Хлоросодержащих препаратов не нашли только в шести из 15 наименований филе курицы. Это "Ярославский бройлер", "Благояр", Alfoor, "Приосколье", "Моссельпром", "Рококо".

В продукции остальных марок хлороформа содержится столько же, сколько в питьевой воде. По мнению экспертов, это говорит не столько о злом умысле производителей, а о недостаточной очистке водопроводной воды на предприятиях.

Ранее Роскачество рассказало, как выбрать черешню.