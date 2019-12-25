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Роскачество повторно проверило матрасы
Сегодня, 9:07
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lesjasap

Роскачество повторно проверило матрасы

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Проверку прошли семь моделей популярных брендов.

Роскачество проверило матрасы. Эксперты изучили изделия семи наиболее популярных брендов. Проверку прошли пять двусторонних моделей и две - односторонние. Ученые исследовали матрасы на содержание небезопасных веществ, таких как формальдегид, цианистый водород, спирты и токсины. Также Роскачество интересовали показатели комфорта, определяемые по толщине слоев, количеству пружин и деформации мягких деталей, долговечность и усадка матрасов.

Все проверенные изделия безопасны, а производитель одной из торговых марок улучшил свои результаты и теперь может претендовать на получение российского Знака качества

Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли России

Эксперты выявили, что все исследуемые матрасы соответствуют параметрам безопасности, комфорта и удобства. Они являются не воспламеняемыми. Все изделия проишли проверк на долговечность мягкого элемента и стойкость истирания ткани.

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Теги: матрас, роскачество
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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