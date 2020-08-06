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"Роскачество" проверило безопасность сосисок

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Эксперты повторно изучили состав мясных полуфабрикатов.

"Роскачество" проверило безопасность сосисок. Эксперты повторно изучили состав молочных сосисок. В рамках лабораторного анализа не выявлено наличие антибиотиков в мясных полуфабрикатах. Однако в продуктах обнаружились    следовые количества лекарственных препаратов, допустимые техническим регламентом Таможенного союза.

В этот раз не обнаружили золотистый стафилококк и клостридии – а в прошлый раз были. При этом - вновь недостоверная маркировка и вновь крахмал и каррагинан. Таким образом, можно сделать вывод, что качество мясных полуфабрикатов нестабильно

сообщение "Роскачества"

Семь популярных российских брендов сосисок проверили на микробиологические характеристики и наличие потенциально вредных веществ. В двух образцах продукта выявлено постороннее ДНК, включая клетки сои и ГМО.

Напомним, что согласно ГОСТУ молочные сосиски должны содержать в составе только говядину и свинину.

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Видео: YT / Доктор Комаровский

Теги: роскачество, сосиски
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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