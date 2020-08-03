Эксперты дали советы по выбору сладкого и спелого плода.

"Роскачество" рассказало, как выбрать арбуз. Эксперты объяснили, что сухой хвост и хруст при сжатии не всегда являются признаками зрелого плода. Лучшим критерием оценки для арбуза является светлое земляное пятно. Это говорит о том, что плод лежал на земле. На земляное пятно не поступал солнечный свет, поэтому не выработался пигмент хлорофилл, который окрашивает растения в зеленый цвет.

Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними - гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук - арбуз перезрел, если слишком звонкий - недозрел сообщение "Роскачества"

Специалисты отметили, что внешне плод должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и матовым блеском корки. Если у арбуза глянцевая корка, это говорит о том, что он недозрел.

Сухой хвостик указывает на то, что арбуз больше не берет влагу из почвы. При длительной транспортировке высохнуть может и хвостик незрелого плода. Также арзубы ранних сортов созревают быстрее. Они получают меньше света, поэтому менее сладкие и крупные хранятся до двух недель. Их часто собирают недозревшими.

Названа максимально допустимая порция арбуза в день.

Видео: YouTube / Агро Земледелие