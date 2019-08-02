Эксперт дал советы по покупке арбузов в России.

Агроном рассказал, когда лучше покупать арбузы. Об этом в интервью радио Sputnik заявила специалист Елизавета Тихонова. Она объяснила, что лучшие плоды созревают в середине августа. Однако на напомнила, что в некоторых торговых палатках арбузы можно увидеть уже сейчас.

Агроном опровергла миф о том, что продавцы используют нитраты для того, чтобы арбузы лучше созревали. По словам эксперта, использование "химии" для роста плодов лишь убивает их.

При массовом выращивании арбузов применять нитраты сложно. Любят говорить, что "колят арбузы". Колоть нитратами невозможно, арбуз умрет. Даже если вводить их через корневую систему. Эти вещества нужны листве и в плод они не пойдут Елизавета Тихонова, агроном

Специалист добавила, что покупателям не стоит отказываться от арбузов, которые уже сейчас имеются в продаже. Она напомнила, что на рынке можно увидеть дагестанские и иранские арбузы. В Иране ежегодно получают по четыре урожая арбузов. На территории Узбекистана арбузы могут вырасти в три урожая за год. Речь идет о разных видах арбузов. Первые вырастают под пленкой, вторые - рассадным методом, третьи - суходольные. Они различаются сладостью.

Чем больше воды используется при выращивании, тем менее сладок плод. Поэтому самые сладкие суходольные, но они поспевают к концу июля - началу августа Елизавета Тихонова, агроном

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