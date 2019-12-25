Агроном Тихонова назвала ошибки садоводов в подготовке участка к зиме

Елизавета Тихонова призвала не слишком перенапрягаться на участке.

В России после сбора урожая дачники часто забрасывают свои участки до весны, в то время как другие, напротив, пытаются переделать все подготовительные работы. Специалист, агроном Елизавета Тихонова рассказала журналистам телеканала "360.ru" о том, какие ошибки допускают садоводы в попытках оздоровить земельные участки к следующему сезону.

Первая — когда бегают с кипятком и обливают им кустарники. Это глупость. Я никогда не советую делать лишние работы, потому что человек должен жить в радость. Нельзя убиваться на своем участке Елизавета Тихонова, агроном

Эксперт отметила, что не стоит заниматься лишней работой на территории. Таковой можно считать борьбу с фитофтором. Речь идет о грибковом заболевании, которое может распространиться в теплице. Она уточнила, что некоторые даже моют парники с мылом, чтобы избавиться от проблемы. Однако в реальности болезнь за зимний сезон самостоятельно покинет теплицу вместе с конденсатом.

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