Эксперты дали рекомендации по сбору грибов.

"Роскачество" рассказало о мерах предосторожности при сборе грибов. Эксперты объяснили, что грибы лучше не покупать "с рук". Универсальным советом для грибников будет не брать гриб, в котором не уверены, а также избегать сбора на обочинах автомобильных дорог и окрестностях в неблагополучных в эпидемиологическом плане территориях, расположенных около предприятий.

Эксперты объяснили, следует ли срезать или выдергивать грибы из почвы. Известно, что оба способа сбора имеют недостатки.

При первом остается срез, в который может попасть инфекция. При втором - повреждается грибница, что тоже не очень хорошо. Рекомендуется выкручивать грибы из субстрата, а потом уже обрезать грязное основание ножки сообщение "Роскачества"

Специалисты не советуют тянуть с обработкой грибов. Этот продукт быстро портится, как и любой белковый продукт. В "Роскачестве" отметили, что употреблять грибы можно только здоровым людям. От них лучше всего отказаться кормящим и беременным женщинам, пожилым людям, несовершеннолетним до 14 лет. Это связано с тем, что в их организме недостаточно ферментов для переваривания грибов.

Роскачество не советует злоупотреблять в жару холодным чаем и кофе.

Видео: Youtube/ Охотник до грибов