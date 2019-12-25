Эксперты объяснили, почему холодные напитки представляют угрозу для организма человека.

"Роскачество" не советует злоупотреблять в жару холодным чаем и кофе. По словам экспертов, ограничить употребление данных напитков следует из-за того, что производители используют в них добавленные сахар или сливки. В составе продукта также могут присутствовать подсластители и стабилизаторы кислотности, скрывающие горького кофе.

Такой напиток калорийнее обычного кофе с молоком или капучино сообщение Роскачества

Специалисты объяснили, что в одной 1,5-литровой бутылке сладкого охлажденного чая может содержаться 40-50 граммов сахара. При этом ежедневная доза сахара для человека ограничена именно 50-граммами.

В полулитровой бутылке кока-колы содержится 53 грамма сахара. Кроме того, некоторые производители используют искусственные подсластители, которые могут стать причиной диабета и сердечных заболеваний сообщение Роскачества

Эксперты напоминают о важности выбора напитка с небольшим содержанием сахара и консервантов. Если температура напитка значительно ниже температуры тела человека, то это может вызвать сбой в системе потоотделения.

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