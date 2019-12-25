В "Роскачестве" рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее

Специалисты объяснили, как можно избежать появления плесени на хлебе.

Представители "Роскачества" рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее. Они заметили, что чаще всего эта проблема касается нарезанного и упакованного продукта.

Хлеб, который реализуется в нарезанном и упакованном виде, в большей степени подвержен плесневению, потому что при нарезке хлеба увеличивается площадь поверхностей, доступных для плесени сообщение "Роскачества"

Эксперты напомнили, что в хлебобулочных изделиях недопустима любая плесень. Исключением для развития плесени являются продукты с пониженной влажностью. Речь идет о сушках, сухарях, соломке, хлебных палочках, хлебцах. При нарушении целостности упаковки и повышенной влажности на них также может образоваться плесень.

Специалисты напомнили, что пшеничный и ржаной хлеб не могут заплесневеть в течение суток после выпечки. Чаще всего плесень продуцирует вещества, которые оказывают токсическое и канцерогенное воздействие на организм человека. Самыми ядовитыми считаются черная гниль и желтая плесень. Чаще всего на хлебе развивается зеленая и черная плесень. Изначально заметить ее сложно.

Если у изделия появился легкий прогорклый или плесневый запах, это свидетельствует о том, что процесс микробной порчи уже начался. Такой хлеб лучше не употреблять в пищу сообщение "Роскачества"

По словам экспертов, в домашних условиях следует хранить хлеб в сухом и темном месте при температуре +20-25 градусов по Цельсию и влажности воздуха не более 70 процентов. Хлеб нельзя держать на солнце или рядом с поверхностями, в которых образуется конденсат. В пакете продукт плесневеет быстрее, чем в бумаге или под полотенцем.

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