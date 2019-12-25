"Роскачество" проверило винные напитки на российском рынке.

Россиянам рассказали о проблемах винных напитков. Специалисты "Роскачества" проверили продукцию 20 брендов по сорока параметрам. В исследованиях участвовали 18 образцов российских марок, один- из Испании и один из Литвы. Из ни х 16 напитков создавались из винного сырья, а четыре - на основе фруктов.

Специалисты смогли выяснить, что в 10 из 16 марок найдены нехарактерные для виноградных спиртов изотопы кислорода и водорода. Это говорит о том, что при производстве напитка использовались фруктовые спирты.

Все изученные образцы винных напитков признаны безопасными. Все отклонения касаются несоответствия товара и маркировки. В двух образцах ученые нашли консерванты. Три образца не прошли критерий полусладкости. Еще в одном найден синтетический краситель, не превышающий норму.

Два образца продукции имели крепость, которая отличалась от заявленной.У 16 из 20 образцов на этикетке не указывались стандарты, как этого требует российское законодательство.

Напомним, что в России винный напиток называют продукцию с объемом этилового спирта от 1,5 до 22%. При этом не менее половины объема напитка должны составлять виноматериалы с возможным добавлением ректификованного этилового спирта.

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