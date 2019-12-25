Эксперты проанализировали продукцию для детей из цветной капусты.

"Роскачество" назвало лучшее детское пюре. Эксперты оценили самый качественный и полезный продукт из цветной капусты. В исследование вошел товар 15 популярных брендов. К 12 из них у специалистов не было никаких претензий.

Эксперты не обнаружили медь, кадмий, ртуть и тяжелые металлы, а как известно, овощи обладают способностью накапливать тяжелые металлы сообщение "Роскачества"

В детском пюре не нашлось крахмала и соли. Именно такие требования указывает российский стандарт качества. Больше всего цветной капусты оказалось в продукции брендов "Спеленок", "Расти большой" и "Сады Придонья".

У одной марки ученые нашли несоответствие по микробиологии. В пюре оказались кокки и неспорообразующие палочки. Они могли появиться в продукте из-за нарушения упаковки. Еще у двух торговых марок найдены несоответствия в маркировке. В одном из них выявлено отклонение по количеству белка, в другом - по калию.

В "Роскачестве" рассказали, какой хлеб плесневеет быстрее.

Видео: YT / Доктор Комаровский