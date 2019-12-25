Врач объяснил, чем полезен и вреден арбуз для организма.

Названа максимально допустимая порция арбуза в день. Об этом в интервью журналистам из "Комсомольской правды" рассказал академик РАН Виктор Тутельян. Научный руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи объяснил, что существует норма употребления продукта без вреда для организма.

По словам специалиста, арбуз имеет много полезных свойств. В плодах содержится бета-каротин, витамины B5, A, B6, кремний, кальций, магний, калий, лизин, улучшающий усвоением кальция, а также фолиевая кислота. Арбуз может притупить чувство голода, что оказывает положительный эффект при похудении. В плодах арбуза много жидкости, которая заполняет желудок.

Тутельян напомнил, что для взрослого человека норма арбуза должна быть ограничена 400-500 граммами, а детская порция - 300-400 граммами. Употреблять арбуз лучше после основных приемов пищи. В арбузах содержится большое количество сахара. Это может привести к избыточной нагрузке на поджелудочную железу.

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