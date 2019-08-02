Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза и дыни

Наслаждаясь любимым продуктом, специалисты советуют соблюдать меру, особенно детям.

Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза. Специалисты дали рекомендации в связи с началом продаж бахчевых культур.

Так у зрелого арбуза должен быть целостный покров, контрастные полоски, на боку пятно желтого, даже оранжевого цвета. Если он спелый, то корка будет твердая и блестящая. Если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. При ударе ладонью спелый арбуз будет вибрировать, при ударе согнутым пальцев будет умеренно звонкий звук.

При выборе арбуза следует отдать предпочтение ягодам среднего размера. Перед употреблением его нужно тщательно вымыть. Разрезанный арбуз можно хранить только в холодильнике. Но если после разреза обнаруживается кислый запах, то есть арбуз нельзя ни в коем случае.

Что касается дыни, то сторона, противоположная от хвостика должна быть мягкой, звук при щелчке – глухим, от самой дыни должен идти приятный запах.

Ранее эксперты дали советы по выбору сезонных ягод.

Видео: YouTube/ Experiment at Home