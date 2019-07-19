Эксперты дали советы по выбору сезонных ягод

Самая качественная ягода имеет зеленые черешки и листья, гладкую и упругую поверхность плодов.

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать в сезон самые вкусные и качественные ягоды. Об этом сообщили на сайте организации.

Многие производители сейчас продают ягоды через собственные торговые точки или приглашают покупателей приобрести продукцию прямо на плантации – это наиболее верный способ купить свежую и полностью созревшую продукцию. Роскачество

Если нет поблизости таких точек, то стоит обратиться в магазин, у которого есть с производителем договор на поставку. На рынке лучше ягоды не покупать, так как не известно их происхождение.

Самая качественная ягода имеет зеленые черешки и листья, гладкую и упругую поверхность плодов. Лучшим показателем является схожий размер, форма и окраска ягод. К тому же, чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара для хранения и перевозки. После сбора ягода сразу должна быть помещена в температуру от 2 до 6 градусов. Тогда ягоды будут дольше храниться и не потеряют вкуса. Мыть ягоды нужно только перед самим употреблением.

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать арбуз.

Видео: YouTube/ ElenaDays