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В петербургских магазинах нашли курицу, зараженную сальмонеллой
Сегодня, 16:29
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В петербургских магазинах нашли курицу, зараженную сальмонеллой

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Бактерии были найдены в образцах мяса, приобретенного в точках на улице Васи Алексеева и Ленинском проспекте.

В сетевых магазинах в Петербурге обнаружили курицу, которая заражена сальмонеллой. Об этом рассказали специалисты "Общественного контроля". 

Бактерии были найдены в образцах мяса, приобретенного в точках на улице Васи Алексеева и Ленинском проспекте. А безопасна курица следующих торговых марок: "Голень с кожей" ("Русско-Высоцкая птица"), "Бедро" ("Ясные зори"), "Бедро классическое" ("Куриное царство"), "Филе грудки" ("Петербургская куриная компания"), "Филе грудки" ("Куркод"), "Грудка цыпленка-бройлера" ("Птицефабрика в Белоусово"), "Набор для чахохбили и шашлыка" ("Куриная ферма. Свежий новгородский продукт"), "Филе бедра" ("Троекурово"). 

По словам экспертов, очень важно соблюдать правила гигиены при приготовлении полуфабрикатов. В частности, рекомендуется обработать мясо термически. При появлении симптомов после употребления курицы обращайтесь к врачу, подчеркнули городские власти. 

Источники заражения выявляются. 

Ранее на Piter.TV: поддельную тушенку выявили на полках петербургских магазинов. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: курица, общественный контроль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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