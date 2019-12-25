Татьяна Ким прокомментировала атаку БПЛА на склады Wildberries в Петербурге и Ленобласти

Глава компании RWB добавила, что сейчас совместно с профильными службами ведутся работы по устранению последствий обстрела.

Основательница маркетплейса Wildberries и глава объединенной компании RWB Татьяна Ким прокомментировала в соцсетях атаку беспилотников на логистические комплексы в Петербурге и Ленобласти.

Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область). Часть площадей и товаров удалось сохранить. Татьяна Ким, глава объединенной компании RWB

По словам Ким, на всех атакованных объектах была проведена оперативная эвакуация персонала. По предварительной информации, пострадавших среди сотрудников нет.

Глава компании добавила, что сейчас совместно с профильными службами ведутся работы по устранению последствий обстрела. Кроме того, Wildberries перераспределяет товары по другим складам для обеспечения их оборачиваемости.

Ранее Мирошник назвал цель атаки ВСУ на склады в Ленобласти.

Фото: Telegram / Татьяна Ким