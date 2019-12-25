Wildberries временно закрыл комплексы в Шушарах и Уткиной заводи

Конкретные причины принятия такого решения не уточняются, однако известно, что эти площадки играют ключевую роль в логистической сети ритейлера.

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) приостановила работу двух своих крупнейших логистических центров в Петербурге, расположенных в Шушарах и Уткиной заводи. Об этом пресс-служба маркетплейса сообщила ранним утром 24 июля в своем Telegram-канале.

Конкретные причины принятия такого решения не уточняются, однако известно, что эти площадки играют ключевую роль в логистической сети ритейлера, обеспечивая доставку товаров по всему региону. Их остановка неизбежно повлияет на скорость обработки заказов и сроки доставки клиентам.

В сообщении также отмечается, что сегодня ночью был эвакуирован сортировочный центр Wildberries в Симферополе. Компания призывает клиентов следить за обновлениями и обещает предоставить дополнительную информацию о ситуации в ближайшее время.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург и Ленинградская область подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов ночью и утром 24 июля. В области в результате попадания БПЛА загорелись склады компании Wildberries в деревне Новосаратовка. Травмы получили три человека, в больнице их состояние оценили как средней степени тяжести.

Фото: pvz.wb.ru