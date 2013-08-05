К 1 сентября у образовательных учреждений Петербурга отремонтируют асфальт

Дорожные предприятия Петербурга ремонтируют асфальт на территориях вблизи образовательных учреждений ко Дню знаний. Об этом сообщил председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко.
В частности, в Адмиралтейском районе на Крюковом канале специалисты заменили сразу почти 900 квадратных метров дорожного полотна: 500 – возле школы №232, 380 – около школы №259. Всего за последние два месяца на таких важных участках выполнили значительный объем работ. На Лермонтовском проспекте у Военно-морской академии имени Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова восстановили 1 тыс. квадратных метров, в Петроградском районе на Сытнинской и Кронверкской улицах выполнили замену полотна на площади более 500 квадратных метров.
Ранее мы рассказывали о том, что Петербург продолжает готовить школы ко Дню знаний.
Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко
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