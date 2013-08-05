К 1 сентября у образовательных учреждений Петербурга отремонтируют асфальт

Всего за последние два месяца на таких важных участках выполнили значительный объем работ.

Дорожные предприятия Петербурга ремонтируют асфальт на территориях вблизи образовательных учреждений ко Дню знаний. Об этом сообщил председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

В частности, в Адмиралтейском районе на Крюковом канале специалисты заменили сразу почти 900 квадратных метров дорожного полотна: 500 – возле школы №232, 380 – около школы №259. Всего за последние два месяца на таких важных участках выполнили значительный объем работ. На Лермонтовском проспекте у Военно-морской академии имени Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова восстановили 1 тыс. квадратных метров, в Петроградском районе на Сытнинской и Кронверкской улицах выполнили замену полотна на площади более 500 квадратных метров.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург продолжает готовить школы ко Дню знаний.

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко