Петербург продолжает готовить школы ко Дню знаний

Объекты проверили инспектор ГАТИ и студенты Политеха.

В Петербурге продолжается подготовка образовательных учреждений ко Дню знаний. Инспектор Государственной административно-технической инспекции и студенты Инженерно-строительного института СПбПУ Петра Великого осмотрели фасады и территории школ Калининского и Выборгского районов.

Учащимся показали практическую работу ГАТИ – как осматривают объекты и как для контроля городской среды используются цифровые инструменты. Для студентов встреча стала возможностью увидеть будущую профессию.

Соглашение ГАТИ и Политеха как раз позволяет регулярно знакомить будущих специалистов с практической стороной контроля городского хозяйства и получать первый профессиональный опыт еще во время учебы. Пресс-служба ГАТИ

Ранее на Piter.TV: за лето ГАТИ Петербурга выдала более 100 ордеров на посадку деревьев и кустарников.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга