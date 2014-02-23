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Петербург продолжает готовить школы ко Дню знаний
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Петербург продолжает готовить школы ко Дню знаний

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Объекты проверили инспектор ГАТИ и студенты Политеха.

В Петербурге продолжается подготовка образовательных учреждений ко Дню знаний. Инспектор Государственной административно-технической инспекции и студенты Инженерно-строительного института СПбПУ Петра Великого осмотрели фасады и территории школ Калининского и Выборгского районов. 

Учащимся показали практическую работу ГАТИ – как осматривают объекты и как для контроля городской среды используются цифровые инструменты. Для студентов встреча стала возможностью увидеть будущую профессию. 

Соглашение ГАТИ и Политеха как раз позволяет регулярно знакомить будущих специалистов с практической стороной контроля городского хозяйства и получать первый профессиональный опыт еще во время учебы. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: за лето ГАТИ Петербурга выдала более 100 ордеров на посадку деревьев и кустарников. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, день знаний
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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