  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лишенный прав водитель Porsche прыгнул в Неву во время погони
Сегодня, 9:46
71
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Лишенный прав водитель Porsche прыгнул в Неву во время погони

0 0

Используя трос, сотрудники ДПС достали злоумышленника из воды и передали его медикам с переохлаждением.

Сотрудники Госавтоинспекции с погоней задержали водителя элитной иномарки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 4 ноября на Чугунной улице для проверки остановили автомобиль Porsche Cayenne 39-летнего мужчины. В салоне также были 37-летняя супруга и двое малолетних детей. На требование полицейских предъявить водительское удостоверение водитель попытался скрыться, а на Кондратьевском проспекте беглец остановился, выбежал из машины на Свердловскую набережную и прыгнул в Неву.

Используя трос, работники ДПС достали злоумышленника из воды и передали его медикам с переохлаждением. Ранее водителя лишили прав, и, испугавшись ответственности, он решил таким образом спрятаться от полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что таксист изнасиловал молодую девушку на проспекте Науки, а потом "подкинул" ее до метро "Девяткино". 

Фото: Piter.TV 

Теги: погоня, свердловская набережная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии