Лишенный прав водитель Porsche прыгнул в Неву во время погони

Сотрудники Госавтоинспекции с погоней задержали водителя элитной иномарки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 4 ноября на Чугунной улице для проверки остановили автомобиль Porsche Cayenne 39-летнего мужчины. В салоне также были 37-летняя супруга и двое малолетних детей. На требование полицейских предъявить водительское удостоверение водитель попытался скрыться, а на Кондратьевском проспекте беглец остановился, выбежал из машины на Свердловскую набережную и прыгнул в Неву.

Используя трос, работники ДПС достали злоумышленника из воды и передали его медикам с переохлаждением. Ранее водителя лишили прав, и, испугавшись ответственности, он решил таким образом спрятаться от полиции.

Фото: Piter.TV